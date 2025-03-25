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Yaşam

Iğdır'da kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü

Iğdır'da ağaçların çiçek açtığı kayısı bahçeleri, beyaz örtüyle kaplandı.

Hüseyin Yıldız  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Iğdır'da kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla beyaza büründü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Yıllık ortalama 50 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştirildiği Iğdır'daki bahçelerde havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçek açtı.

Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 300 bin civarındaki ağaç beyaz çiçeklerle süslendi.


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