İdlibli gönüllü terzilerin onardığı ikinci el kıyafetler kamplara sığınan çocuklara bayramlık oluyor
Kadın terzilerden Meryem Ceblevi, sürdürdükleri çalışmalara ilişkin, “Başlattığımız kampanyayla kullanılmış kıyafetleri topladık. Atölyede kesiyor, dikiyor ve yoksul ailelere veriyoruz” dedi.
İdlib
Suriye'nin İdlib ilindeki altı gönüllü kadın terzi, ikinci el kıyafetleri onararak Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçıp derme çatma çadırlara yerleşen çocuklara “bayramlık” olarak ulaştırıyor.
İdlib ilinin kuzeydoğusundaki Zerdene köyünde altı kadın terziden oluşan yardım gönüllüleri, "Kıyafetleriniz onları mutlu ediyor" adlı bir kampanyayla bağışçılardan topladıkları ikinci el kıyafetleri giyilebilir hale getirerek yardıma muhtaç ailelere dağıtıyor.
Terzilerden Meryem Ceblevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Başlattığımız kampanyayla kullanılmış kıyafetleri topladık. Atölyede kesiyor, dikiyor ve yoksul ailelere veriyoruz.”dedi.
Kampanyanın amacının Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek kamplara sığınmak zorunda kalan ailelerin üzerindeki yükü bir nebze de olsa da hafifletmek olduğunu dile getiren Ceblevi, “Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Çocukları sevindiriyoruz." ifadesini kullandı.
Yardım gönüllüsü bir diğer terzi Riham Um Muhammed de atölyelerinde 3 ila 12 yaşlarındaki çocuklar için kıyafetler dikerek onları mutlu ettiklerini kaydetti.
Rejim saldırıları sonucu yerinden edilerek çadıra sığınmak zorunda kalan 11 yaşındaki Dua Halaf da “Birkaç kadın çadırlara geldi. Burada yaşayan çocuklara elbise dağıttı.” diye konuştu.
Kıyafetlerin ulaştığı çocuklardan 12 yaşındaki Şehid Ali de “Çadırda yaşıyoruz. Yardım gönüllüleri geldi. Bize bayramlık elbise dağıttı.” dedi.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.