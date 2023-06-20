İdlib'deki çiftçiler, ürünlerini bombardıman korkusu olmadan toplamak istiyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çiftçiler, Suriye ordusu ve destekçilerinin bombardımanlarından korkmadan, kiraz bahçelerinden ürünlerini toplayıp ihraç etmek istiyor.
İdlib
Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'in Eriha ve Cebel Zeviye, kaliteli ve lezzetli kiraz türlerinin yetiştiği bölgeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Bakımı büyük çaba ve ilgi isteyen kiraz üreticiliği, bölge halkının önemli gelir kaynağı oluyor.
Mayıs sonunda başlayan hasatla birlikte sabahın erken saatinde meyve bahçelerine gelen üreticiler yoğun mesai harcıyor.
Geçen yıllara göre yüksek rekolte elde edilse de ürünlerin yurt dışına ihraç edilmemesi çiftçilerin sevincini yarım bıraktı.
İç piyasada kiraz fiyatları ise beklentilerin altında kaldı.
Son yıllarda ağaç budama ve nakliye gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış meyve yetiştiriciliğindeki zorlukların başında geliyor.
Öte yandan, İdlib'de bazı bahçelerin cephe hattında yer alması ve yurt dışına ihracatın olmaması nedeniyle bazı çiftçiler, bu sezon bahçelerinden kiraz toplamaya yanaşmıyor.
Cephe hatlarında güven ortamı isteyen çiftçiler, mahsullerinin yurt dışı piyasasında da satılmasını umuyor.
"Rejimin saldırılarına maruz kalabiliyoruz"
İdlib'in güneyindeki Cebel Zeviye'de çiftçilik yapan İbrahim Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun ara ara saldırılarına rağmen cephe hattındaki kiraz bahçesinde hasada başladıklarını söyledi.
Serhan, topladıkları kirazların ihraç edilmesi durumunda zarar etmeyeceklerini belirterek, "Ülkede kiraz var ancak yurt dışına ihracat yok. Burada yaşayan halkın alım gücünün olmaması nedeniyle fiyatlar da sürekli düşüyor. Bu durumda mahsul çiftçi, gübre, işçilik ve mazot masraflarını karşılamıyor." dedi.
Kiraz bahçesinde çalışan Ahmed Zekeriya da herkesin çocuklarına bir lokma ekmek götürme peşinde koştuğunu söyledi.
Zekeriya, "Bahçelerde çalıştığımız sırada rejimin saldırılarına maruz kalabiliyoruz. Günlük 75 TL'ye çalışıyoruz. Bahçe sahibi, gübre masrafını, toprağı sürmeyi ve işçilik parasını ödüyor." diye konuştu.
Eriha ilçesindeki halde meyve ticareti yapan Abdelgafur Cafer da bu yıl yurt dışına ihracat olmadığı için çiftçilerin zarar ettiğini anlattı.
Cafer, "Toplanan kirazlar sadece İdlib ile Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde satılıyor. Satılmayan meyveler ise ikinci güne kaldığında bayatlıyor ve yarı fiyatına satılıyor." şeklinde konuştu.
Yerel yetkililere çağrıda bulunan Cafer, ihracat yollarının açılmasının bölge halkına fayda sağlayacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.