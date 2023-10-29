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Yaşam

İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'le yaşıt Fatma Meşeci'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim 1923'te doğan Fatma Meşeci'yi doğum gününde ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret ettiklerini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'le yaşıt Fatma Meşeci'ye ziyaret

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıllık Cumhuriyet'imizin 100 yıllık en yakın tanığı o. Çünkü onun doğum tarihi 29 Ekim 1923." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet ile aynı gün doğan Fatma Meşeci'yi, Cumhuriyet'in ve kendisinin doğum gününde, ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret ettikleri bilgisini veren Yerlikaya, "Ellerinden öpüyorum Fatma ninem. Torunlarınla birlikte sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın mesajıyla beraber paylaştığı videoda, Fatme Meşeci'nin Atatürk portresi önünde, damadı ve torunuyla sohbet ettiği anlar yer aldı.

Torunu Barış Yel, 100 yaşındaki anneannesine sağlık diledi, "Ülkemize, vatanımıza, milletimize, devletimize ve Cumhuriyet'imize daha nice uzun asırlar dileğiyle..." ifadelerini kullandı. Yel, İçişleri Bakanlığı personeline ziyaretleri için teşekkür etti.

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