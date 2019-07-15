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Yaşam

'Hüzünlü değiliz pişman değiliz'

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Ağaroğlu'nun babası, "Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz." dedi.

Orhan Çiçek   | 15.07.2019
'Hüzünlü değiliz pişman değiliz'

Antalya

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, mezarı başında anıldı.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende tüm şehitler için dua okundu ve şehit mezarına çiçek bırakıldı.

Anne Zehra Ağaroğlu, tören boyunca duygusal anlar yaşadı.

"Bizim başımız diktir, alnımız açıktır"

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, oğlu Yasin Naci Ağaroğlu’nun topluma mal olduğunu söyledi.

Törene katılanlara teşekkür eden baba Ağaroğlu, “Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz.” dedi. 

15 Temmuz darbe girişimini “tiyatro” görenlere üzüldüklerini ifade eden Ağaroğlu, şöyle konuştu:

“O işgal hareketinde ‘Senin çocuğun polis değildi, asker değildi, niçin sokağa saldın, meydan 3,5 çapulcuya kalsa’ demek isteyenlere üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin.”

Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

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