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Yaşam

Hollanda'nın Lahey kentinde şehri anlatan "ışık festivali" düzenlendi

Hollanda'nın Lahey kentindeki ışık festivalinde; şehrin tarihi hikayelerinin, yapısının ve çeşitliliğinin ışıkla yansıtıldığı gösteriler halkın izlenimine sunuldu.

Abdullah Aşıran   | 16.12.2022
Hollanda'nın Lahey kentinde şehri anlatan "ışık festivali" düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

Lahey Müzeler Köşesi Vakfınca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "The Hague Highlights" isimli festival büyük ilgi gördü.

Ziyaretçiler, kentin 5 farklı noktasına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.

Hollandalı sanatçılar tarafından hazırlanan ve şehrin tarihi hikayelerinin, yapısının ve çeşitliliğinin ışıkla yansıtıldığı gösteriler, 18 Aralık’a kadar devam edecek.

Işık festivaline geçen sene de katıldığını söyleyen ve soyadını vermek istemeyen sanatsever Marielle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Lahey ışık festivali kesinlikle harika. Özellikle Mauritshuis'deki güzel renkli çiçekler muhteşem. Diğerlerine de gittik, onlar da güzel ama bu benim favorim.” dedi.

Marielle, bu tür girişimlerin çok hoşuna gittiğini belirterek ışık festivalindeki noktaların çoğalmasının ve farklı semtlerde de yapılmasının güzel olacağını dile getirdi.

Kentteki tüm binaların ışıklarla gece farklı bir görüntüye büründüğünü anlatan Kim van de Giessen, festivali çok güzel bulduğunu söyledi.

Lorenza Gallo ise "Lahey’e ilk gelişim ve ilk defa bu ışık festivaline katılıyorum.” diye konuştu.

Lahey’de dört yıldır yaşadığını anlatan Maria Hans, festivalin Lahey Belediyesince yapılmış, güzel bir gösteri olduğunu belirtti.

Hans, "Bugün bu güzel gösteriyi güzel bir müzik eşliğinde görmekten gerçekten çok mutluyum. Arka planda çiçeklerle, müzik ve ikisinin bütünlüğü; kesinlikle Mauritshuis en güzeli. Aslında karanlık, renkler ve yıldızların bir arada olması." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Amsterdam’daki ışık festivaline gittiğini, Lahey’dekine ise ilk defa katıldığını belirten Paul de Kleine, “Yeni geldik ve bulunduğumuz yerdeki ilk gösteri bu. Hepsini gezeceğiz. Gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

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