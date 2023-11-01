Dolar
28.32
Euro
29.93
Altın
1,980.42
ETH/USDT
1,820.80
BTC/USDT
34,534.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Yaşam

Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Şanlıurfa'ya gezmek için gelen 24 yaşındaki Hollandalı Diana Anastasya, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Rauf Maltaş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Anastasya, tarihi ve turistik mekanları gezmek için Şanlıurfa'ya geldi.

Hazreti Muhammed'in hayatını araştıran ve onun güzel ahlakından, insanlarla diyaloğundan etkilendiği için İslamiyet'e geçmek isteyen Anastasya, Şanlıurfalı arkadaşı Mustafa Dönmez aracılığıyla İl Müftülüğüne başvurdu.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Hollandalı kadın, "İnaya" ismini aldı. İnaya, "Kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Dergah Camisi imam hatibi İbrahim Onat, Müslüman olan kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek
Bakan Uraloğlu: Doğu-Batı Trans Hazar Geçişli Orta Koridor büyük önem teşkil ediyor
THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği

Benzer haberler

Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Hollandalı kadın gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisi ziyarete açıldı

Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi

Şanlıurfa'da "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi

Şanlıurfa'da "kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi
Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi

Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet