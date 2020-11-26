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Yaşam

Hikayesini AA'nın duyurduğu Fatma protez bacağına kavuşacak

Suriye'deki hava saldırılarında bir kardeşini ve bacağını kaybeden 8 yaşındaki Fatma'nın yardım çağrısı karşılık buldu.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 26.11.2020
Hikayesini AA'nın duyurduğu Fatma protez bacağına kavuşacak

İdlib

Fatma'nın hikayesini duyarak çağrısına kulak veren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Kuveyt merkezli Beyt-El Zekat kurumu, küçük kızın hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. 

İki yardım kuruluşundan görevliler Fatma'ya ulaşarak onu, İdlib'in Sarmada beldesinde Kuveyt merkezli Beyt El Zekat, İHH ve Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) tarafından kurulan protez-ortez rehabilitasyon merkezine getirdi.

Burada muayene edilen Fatma için ilk etapta 15 gün boyunca egzersiz programı uygulanacak.

Egzersizlerin ardından fiziki koşullarının uygun olması halinde Fatma'nın protez bacağı takılmaya başlanacak.

AA, 22 Kasım'da yaptığı haberle Fatma ve ailesinin hikayesini duyurmuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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