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Yaşam

Her perşembe akşamı sağlık ve farkındalık için pedal çeviriyorlar

Afyonkarahisar'da 13 yıl önce kurulan ve farklı meslek gruplarından oluşan "Perşembe Akşamı Bisikletçileri" topluluğu, farkındalık oluşturmak ve bisiklet sürmeye teşvik için pedal çeviriyor.

Arif Yavuz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Her perşembe akşamı sağlık ve farkındalık için pedal çeviriyorlar Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Bisiklet İl Temsilciliği öncülüğünde kurulan topluluk, 2010'dan bu yana her perşembe, ekipman ve bisikletleriyle belirlenen lokasyonda bir araya geliyor.

Topluluk, bisikletleriyle yaklaşık 35 kilometre yol alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Afyonkarahisar Temsilcisi Osman Çoban, AA muhabirine, farklı meslek gruplarından 147 bisikletçinin farkındalık için bir araya geldiğini söyledi.

Çevrelerinde kendilerini görüp bisiklet kullanma alışkanlığı kazananların olduğunu vurgulayan Çoban, "Biz, doktorundan öğretmenine, akademisyeninden öğrencisine, subayından emeklisine kadar farklı yaş gruplarından bisikletçileriz. Amacımız spor ve sağlık." dedi.

"Sağlıklı yaşam ve spor için herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz"

Çoban, perşembe günleri oluşturulan rotayı sosyal medya grubundan paylaşarak organize olduklarını dile getirdi.

Topluluk üyelerinin hep birlikte hareket ettiğini anlatan Çoban, "Kimseyi geride ya da yolda bırakmıyoruz. Birisinin bisikletinde arıza olduğu zaman hep birlikte duruyor, yardımcı oluyoruz. Yaşı 15'ten küçükler ebeveynleriyle olmak üzere herkesi sağlıklı yaşam ve spor yapmak için bisiklet sürmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Topluluk üyesi emekli astsubay 52 yaşındaki Ahmet Kale de bir yıldır grupla Afyonkarahisar'da bisiklet sürdüğünü, sporun sağlık açısından faydasını gördüğünü kaydetti.

Etkinliğe katılanlardan Azime Erdin, dengede durabilen ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen kadınlara bisiklet sürmeyi tavsiye etti.

Yarışlarda dereceleri bulunan Hakkı Yulu ise gençlere, spor ve gezinti için bisiklet sürmenin büyük fırsat olduğunu söyledi.

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