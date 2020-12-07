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Yaşam

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya'da başladı

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Konya'da "İhsan Vakti" yürüyüşü düzenlendi.

Zehra Melek Çat   | 07.12.2020
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya'da başladı Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile protokol üyeleri, Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti. Fotoğraf: Zehra Melek Çat - Anadolu Ajansı

Konya

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya'da başladı

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile protokol üyeleri, Mevlana Müzesi ziyaret etti. ( Zehra Melek Çat - Anadolu Ajansı )

Anma törenleri kapsamında, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile protokol üyeleri, Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, postnişin Fahri Özçakıl dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıdaki protokol üyesi, "İhsan Vakti" temasıyla Mevlana Meydanı'na kadar birlikte yürüdü.

Mevlana Müzesi ziyaret edildikten sonra Mevlana'nın sandukası başında "Gülbang Duası" yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinliklerinin başladığını ifade ederek, "Bu seneki tema 'İhsan'. Bazen lütuf olarak da algılanan ihsan, bu sene pandemi döneminde mesafeyi korumak, çok fazla bir topluluğun oluşmamasına vesile olmak, topluma, insanlara en büyük ihsan olsa gerek. Pandemi döneminde dayanışmada bulunma, ihsanda bulunma hem toplumsal dayanışmamız hem sağlığımızın tahsisi açısından çok önemli bir adım olsa gerek. Bu sene dijital ortamda ve televizyonlarda programlar icra edilmektedir. Maalesef pandemiden toplu etkinliklerin çoğunu iptal etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Özkan, Mevlana'nın öğretilerinin insanlık için kurtarıcı kurallar olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, törenlerin, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu senenin teması 'İhsan Vakti'. Hepimize düşen birbirimize ihsanda bulunmak, iyilik yapmak, dayanışmayı arttırmak. Nasıl evimizi, çevremizi, kendimizi temiz tutmaya çalışıyorsak, biraz içimize yönelip içimizi de temizlemeyi, ruhumuzu ve maneviyatımızı güçlendirmeyi, insan olarak özümüze sahip çıkmayı, birbirimize merhameti, şefkati ve dostluğu ve iyiliği hatırlatmayı vesile kılalım istiyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Pandemiden dolayı insanlar, fiziken burada bulunmuyorlar ama biz inanıyoruz ki kalpleri ve gönülleri yine bu meydanda. 7 ve 17 Aralık'ta iki programla onlara en azından ekranları başında bu havayı teneffüs ettirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, bugün ve 17 Aralık Perşembe saat 19.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Mevlevi Ayin-i Şerifi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince seyircisiz olduğu için, televizyonlardan naklen yayınlanacak.

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Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya'da başladı