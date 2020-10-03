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Yaşam

Hayırsever iş insanının yaptırdığı spor tesisisine gençler yoğun ilgi gösteriyor

Adana'nın Karataş ilçesinde iş insanı Mehmet Güven'in inşa ettirdiği spor salonundan mahalledeki yaklaşık 1200 çocuk ve genç faydalanıyor.

Ozan Efeoğlu   | 03.10.2020
Hayırsever iş insanının yaptırdığı spor tesisisine gençler yoğun ilgi gösteriyor

Adana

Adana'nın Karataş ilçesinde hayırsever iş insanının, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mahalleye yaptırdığı spor merkezinde eğitim alanlar arasından şampiyonlar yetişiyor.

Hayırsever iş insanı Mehmet Güven, gençleri ve çocukları çeşitli kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için yaşadığı Yeşilköy Mahallesi'ne spor merkezi yaptırmaya karar verdi.

Güven'in yaptırdığı 3 bloklu spor merkezi mahalledeki gençler ve çocukların uğrak yeri haline geldi.

Merkezden faydalanan yaklaşık 1200 kişi, muay thai, jimnastik, kick boks ve fitness gibi sporları yapabiliyor.

Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren spor merkezinden, çok sayıda sporcu alanında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya ve kupa kazandı.

Güven, AA muhabirine, spor merkezine dönüştürdüğü araziyi 5 yıl önce satın alarak gençlere kazandırdığını söyledi.

Mahalledeki gençlerin kötü alışkanlıkları edinmesine çok üzüldüğünü anlatan Güven, "Ben burada kaldığım zamanlarda geç saatlerde köylerden geçerken bazı çocukların sokaklarda kötü alışkanlıklar edindiklerini gördüm. Bunun üzerine karar verdim. Bu çocuklara burada spor kompleksleri yapmak istedim." dedi.

Güven, projeyi hayata geçirdikleri için çok memnun olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim gayemiz çocuklarımız kötü alışkanlıklarından kurtulsun o yola hiç başvurmasınlar. Buraya gelen birçok çocuğumuz kötü alışkanlıklarını terk etti. Sporda disiplin esastır. Erkek ve kız öğrencilerimiz var, okuyanlar var, ne gerekiyorsa bu çocuklara maddi manevi yardım ediyoruz. Derdimiz kötü niyetli insanlar kötü şeylere alet edip de farklı şeyler yaptırmasın. Bizim herkese kapımız açıktır. İsteyen herkes burada spor yapabilir. Tek bir şartımız var, efendi olsun, vatanına, devletine, milletine ihanet etmesin, ihanet içerisinde olanların burada da işi yoktur zaten."

"Çocuklarımızın hedefi milli takıma girmek"

Kulüp Başkanı Yusuf Çapar ise spor merkezinden 1200 kişinin faydalandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası taşra kırsal bir alan, çoğu gençlerimiz merkeze gidemiyor dolayısıyla spor faaliyetlerinden yararlanamıyorlar. Kendilerine bu imkanı sağlayarak iyi bir birey, iyi bir sporcu olmalarını hedefledik. Çocuklarımızın hedefi milli takıma girmek, yurt dışında iyi dereceler elde edip Türk bayrağını dalgalandırmak. Çocuklarımızın çoğu burada olmadıkları zaman da tarlada bahçede çalışıyorlar. Biz gençlerimizin boş zamanlarını burada spor faaliyetleriyle geçirmesini istiyoruz."

Sporcu Ecem Seçme de köylerinde tarlada çalıştıklarını belirterek, spordan önce sosyalleşebilecekleri başka bir alanın bulunmadığını dile getirdi.

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