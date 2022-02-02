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Yaşam

Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma yazma öğrendi

Eskişehir'de 69 yaşındaki kadın, çocukluğundan bu yana içinde ukde kalan okuma-yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Deniz Açık   | 02.02.2022
Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma yazma öğrendi

Eskişehir

Küçüklüğünde çeşitli nedenlerle okuyamayan ve bu yüzden hayalini kurduğu hemşirelik mesleğini yapamayan Mehri Bozlusun'un hayatı, mahallede tanıştığı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülsüm Tepekaya ile değişti.

Tepekaya'nın teşvikiyle Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursa 2019 yılında kayıt yaptıran Bozlusun, okuma yazma öğrendi.

Dört ay sonra eğitimini tamamlayıp ilkokul diplomasını alacak olan Bozlusun'un, eskiden yapamadığı için zorlandığı hatta üzülüp ağladığı okuma yazmayı öğrendikten sonra özgüveni arttı.

"Azmettiğim için okuma yazmayı çabuk öğrendim"

En çok tarih kitaplarını okumayı seven 6 çocuk ve 8 torun sahibi olan Mehri Bozlusun, AA muhabirine, çocukluğundan beri hemşire olma hayaliyle okumayı çok istediğini belirterek, annesinin engellemesiyle bu isteğini yerine getiremediğini söyledi.

Çocukken okumaya özendiği için eline kitap alıp sokaklarda gezdiğini ifade eden Bozlusun, şöyle konuştu:

"Ben okuyamadım ancak çocuklarım ortaokula kadar okudular. Maddi imkansızlık nedeniyle onları daha fazla okutamadım. Eskişehir Dokuma Fabrikası'nda ve Eskişehir Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışıp 2003 yılında emekli oldum. 'Okuma yazmayı öğrenmek zorundayım.' dedim. Çünkü bir işin başından tutmam gerekiyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tanıştığım öğretmenim Gülsüm Tepekaya, Halk Eğitimi Merkezi'nde okuma yazma kursu açıldığını söyleyince hemen kayıt yaptırdım. Azmettiğim için okuma yazmayı çabuk öğrendim. Tarihimizi, Atatürk'ün ilkelerini okumayı çok istiyordum. Atatürk aşığıydım. Evime kocaman tablolarını asmıştım. Okuma yazma bilmeyenleri de teşvik ediyorum."

"Okuma yazma bilmemek zoruma gidiyordu, oturup ağlıyordum"

Bozlusun, torunlarının kendisine gelip sorular yönelttiğini ve onlara yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Okuma ve yazmayı öğrenince hayatında çok şeyin değiştiğini anlatan Bozlusun, şunları kaydetti:

"Gittiğin yeri biliyorsun. Markette etiketlerde yazan fiyatları okuyabiliyorsun. Otobüslerin numaralarını bile okuyamıyordum. Hastaneye gittiğimde hangi bölüme gideceğimi, hangi doktora muayene olacağımı rahatlıkla okuyabiliyorum. Yönlendirme tabelalarını anlayabiliyorum. Okuma yazma bilmemek zoruma gidiyordu, oturup ağlıyordum. Şimdi ilkokul diplomamı alacağım. Lise diplomasını da almak istiyorum. Kemal Sunal kaç yıl sonra üniversiteyi bitirmişti. Ben de çok isterim."

"Verdiğim ödevleri eksiksiz yapıyor"

Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Gülsüm Tepekaya ise Mehri Bozlusun'un azmiyle okumayı çok çabuk öğrendiğini belirtti.

Öğrencisinin 3 ay içinde harfleri öğrenip okuma yazmayı söktüğünü aktaran Tepekaya, "Şu anda kendi başına yazıp okuma yapabiliyor. İkinci kademe eğitimi de bitirip ilkokul diplomasını alacak. Dört aylık bir süreç sonunda ilkokul diplomasının sahibi olacak. Kendisini ortaokula da geçirmeyi istiyorum. Verdiğim ödevleri eksiksiz yapıyor. Okuma yazma öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor." dedi.

Tepekaya, okuma yazmayı bilmeyen herkesin kurslardan faydalanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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