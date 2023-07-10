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Yaşam

Hayalindeki işletmeyi KOSGEB desteğiyle kuran kadın istihdam da sağladı

Diyarbakır'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe destek sayesinde hayalindeki işi kuran girişimci kadın istihdam da sağladı.

Mehmet Sıddık Kaya  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Hayalindeki işletmeyi KOSGEB desteğiyle kuran kadın istihdam da sağladı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

2 çocuk annesi, 40 yaşındaki Sinem Gördük, hobisi yemek ve pasta yapımını gelir elde edebileceği bir işe dönüştürmeye karar verince KOSGEB'e başvurdu.

50 bin lira hibe destekle 8 yıl önce küçük bir iş yeri açan Gördük, burada annesi ve teyzesinin de desteğiyle Diyarbakır çöreği, pasta çeşitleri ve yöresel yemekler hazırlayarak satışa sundu.

Zamanla işini geliştiren kadın hem işletmesinin kapasitesini hem de ürün çeşidini artırdı, diğer illerden de sipariş almaya başladı.

Gördük'ün kurduğu işletme sayesinde, birlikte yola çıktığı teyzesinin de olduğu 7 kişi gelir elde ediyor.

"İşletmemizi destekle açtık, çok da güzel ilerledik"

Sinem Gördük, AA muhabirine, lise yıllarından bu yana yemek ve pasta yapmayı çok sevdiğini, zamanının büyük bölümünü annesiyle mutfakta geçirdiğini söyledi.

Kaburga dolması, içli köfte, mantı gibi yöresel yemekler ile pastalar yapan annesine yardımcı olduğunu dile getiren Gördük, evlenip çocuklarını büyüttükten sonra evde oturmaktansa hayalini kurduğu iş yerini açmaya karar verdiğini belirtti.

Gördük, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde pasta yapımı ile başladığını, unutturmamak adına Diyarbakır çöreğini üretmeye başladıklarını ifade ederek, günlük yaklaşık 600, bayramlarda ise 2 bine yakın çörek ürettiklerini kaydetti.

"KOSGEB desteği olmasaydı belki bu iş yerini açamazdım. İşletmemizi destekle açtık, çok da güzel ilerledik. Hem kendi ev ekonomime destek sağlıyorum hem de burada çalışan 7 kadın arkadaşım evlerine, eşlerine destek sağlıyor." diyen Gördük, iş yerinin bir bölümünde de içli köfte, mantı, dolma gibi lezzetleri hazırladıklarını, bunun yanı sıra börek, çörek, gözleme, pasta çeşitleri ve yöresel yemekleri müşterilere sunduklarını aktardı.

"Yeteneğimizi mesleğe dönüştürdük"

İşletmede çalışanlardan Hatice Gökay ise birlikte hem yemek yaptıklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Yeteneğimizi mesleğe dönüştürdük. Gelir elde ediyoruz. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." dedi.

65 yaşındaki Ayşe Uğraş da yaklaşık 15 ilden sipariş aldıklarını, istenen ürünleri hazırlayıp kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Müşterilerden Feride Çetin, çalışan bir anne olduğunu, bu nedenle yemek yapmak için çok zaman bulamadığını, haftanın belirli günlerinde bu işletmeden alışveriş yaptığını anlattı.

Çetin, "Burayı ev yemekleri lezzetli olduğu için tercih ediyorum. Eve giderken çocuklarıma yemek ve çörek gibi ürünler alıyorum. Fiyatları da uygun. Ev ürünü standartlarında ve temiz olması benim için önemli." diye konuştu.

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