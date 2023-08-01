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Yaşam

Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü onarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Hatay'da merkezi ezan sisteminin sağlıklı işlemesini sağlayan 74 yaşındaki elektronik ev aletleri tamircisi Ali Dolapçıoğlu, yeniden kente dönerek işinin başına geçti.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü onarıyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Hatay

Depremlerde Dolapçıoğlu'nun 63 yıldır mesleğini sürdürdüğü merkez Antakya ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki dükkanı yıkıldı, evi de hasar gördü.

Oğlu, gelini ve torununun yaşadığı apartman dairesi çöken ve "canlarını" diğer oğluyla enkazdan kurtaran Dolapçıoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Elektronik ev aletleri tamirciliğinin yanı sıra ilçesinde bulunan camilerdeki alanıyla ilgili arızaları ücretsiz gideren, iş yerine kurduğu sistemle de ezan sesini duyuran Dolapçıoğlu, imamların ve esnaf arkadaşlarının ısrarı üzerine kente döndü.

Dolapçıoğlu, 1960'ta çırak olarak adım attığı mesleğini tarihi Uzun Çarşı'nın girişindeki diğer dükkanında sürdürüyor.

İşletmesine, 5 vakit ezan sesi yükselen ses sistemini yeniden kuran Dolapçıoğlu, afette hasar gören cami hoparlörlerinin tamiratına da gönüllü başladı.

"Allah rızası için çalışıyorum"

Dolapçıoğlu, AA muhabirine, bozulan ütü, fırın, süpürge, şofben, tost ve kahve makinesi gibi eşyaları onararak geçimini sağladığını söyledi.

Antakya'daki merkezi ezan sisteminin bakım ve kontrolünü de gönüllü yaptığını belirten Dolapçıoğlu, "Camilerin işlerinde Allah rızası için çalışıyorum, para talep etmiyorum. Bundan sonra da inşallah böyle devam edeceğim." dedi.

Ali Dolapçıoğlu, "Antakya'mızda ezan okunmayınca herkes 'Ezan neden okunmadı?' diye beni aradı. Afetten sonra Ulu Cami'ye kurduğumuz sistem de çalışmaz oldu. Kentten ayrıldıktan sonra çevredekiler beni arayınca gönlüm razı gelmedi. Döndüm, işime devam ediyorum." diye konuştu.

Dolapçıoğlu, çarşının çevresindeki bazı camilerin yıkıldığını, iş yerine kurduğu sistemle vatandaşlara ezan sesini duyurmaya çalıştığını da kaydetti.

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