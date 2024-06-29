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Yaşam

Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Arda Köker, başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

Mert Murat Yaşar  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Köker, gazetecilere, sınava düzenli hazırlandığını söyledi.

Bu süreçte ailesinden ve çevresinden destek aldığını anlatan Köker, yapamadığı soruları sürekli öğretmenlerine danıştığını anlattı.

Bu sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Köker, "Kazanmamı çok ve doğru çalışmaya borçluyum. Bu sınava girecekler, bol bol kitap okusun, ders çalışın. Kendinize zaman ayırabilirsiniz ama kendinizi ne kadar kısarsanız o kadar iyi." diye konuştu.

Köker, sınava hazırlık sürecini zamana yaydığını ve gün geçtikçe temposunu artırdığını belirtti.

Anne Pınar Sağır Köker de oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Oğlu Arda'nın daha iyi noktalara geleceğine inandığını anlatan Köker, "Sürekli ders çalışıyordu. Artık ben önünden kitap çekiyordum. Çünkü bayağı bir kendini kaptırmıştı ama sonucunu aldı. Hayalleri vardı, onu gerçekleştirmek için ilk adımını attı." diye konuştu.

Arda'nın sınava hazırlandığı eğitim kurumunun kurucusu Murat Soyak da sınavda başarı gösteren Arda'yı tebrik etti.

Eğitim kurumu yetkilileri başarısından dolayı Arda Köker'e cep telefonu hediye etti.

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