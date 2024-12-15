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Yaşam

Hatay'da inşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Bayrak  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Hatay'da inşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Hatay

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, Çekmece Mahallesi'ndeki bir markete geldi.

Marketin kapısında çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

İşçi, alışverişinin ardından tekrar ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.

O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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