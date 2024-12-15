Hatay'da inşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi
Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, Çekmece Mahallesi'ndeki bir markete geldi.
Marketin kapısında çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.
İşçi, alışverişinin ardından tekrar ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.
O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.