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Yaşam

Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

Lale Köklü Karagöz, Ali Kemal Zerenli  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

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Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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