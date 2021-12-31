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Yaşam

Hastanede unutulan ve düşürülen eşyalar sahipleri için bekletiliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalar ve yakınları tarafından unutulan ve düşürülen çok sayıda eşya sahiplerine verilmek için muhafaza ediliyor.

İsmihan Özgüven   | 31.12.2021
Hastanede unutulan ve düşürülen eşyalar sahipleri için bekletiliyor Fotoğraf: İsmihan Özgüven / AA

Adana

Hastanenin emanet deposunda, ziynet eşyasından telefona, banka kartından çantaya, leğenden ortez bacağa, tekerlekli sandalyeden elektrik süpürgesine kadar unutulan veya düşürülen 1901 eşya bekletiliyor.

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, gazetecilere, kentin yanı sıra çevre illere hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine günlük 35-40 bin kişinin geldiğini söyledi.

Yoğun şekilde hizmet veren hastanelerinde, hasta ile yakınlarının eşyasını düşürebildiğini veya unutabildiğini aktaran Karslıoğlu, bunları emanet deposunda tuttuklarını belirtti.

Bazı unutulan eşyaların sahiplerince depodan zaman zaman alındığını anlatan Karslıoğlu, "Güvenlik görevlilerimiz veya vatandaşlarımızın bulup getirdiği eşyaları emanet depomuzda muhafaza ediyoruz. Bunları ilgili mevzuat gereği bir yıl boyunca muhafaza etmek zorundayız." dedi.

"Tedavi iyi sonuçlandı ve eşyaları bize bıraktılar diye düşünüyoruz"

Karslıoğlu, emanet deposundan alınmayan kimlikleri bir yıl sonunda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne, diğerlerini de karakola teslim ettiklerini aktardı.

Şu an depoda daha çok ortopediye tedavi için gelenlerin unuttuğu veya bıraktığı eşyaların yer aldığını belirten Karslıoğlu, "Biz şöyle bir senaryo yazıyoruz, 'Tedavi iyi sonuçlandı ve eşyaları bize bıraktılar.' diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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