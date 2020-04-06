Euro
7.30
Dolar
6.76
BIST 100
91,007.69
Altın
1,636.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Yaşam

Hastalığını ağaç parçalarını işleyerek unutup hayata tutunuyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan parkinson hastası Ayhan, hastalığına rağmen ağaçlardan süs eşyası yaparak hayata tutunuyor.

Soner Şen   | 06.04.2020
Hastalığını ağaç parçalarını işleyerek unutup hayata tutunuyor Fotoğraf: Soner Şen /AA

Düzce

2005 yılında yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle konuşmakta ve bazı hareketleri yapmakta zorlanan 66 yaşındaki Nafi Ayhan, 35 yıllık memuriyet hayatının ardından memleketi Akçakoca'ya döndü. 

Çeşitli şekillerdeki ağaç parçalarını bir araya getiren Nafi Ayhan, farklı objeler yapmaya çalışıyor.

İncir, kızılağaç ve defne ağaçlarının dallarıyla masa, sehpa ve sandalye üreten Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işi severek yaptığını söyledi.

Nafi Ayhan, 8 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızının acısını ve hastalığını unutmak için bu işi yaptığını belirterek, "2012 yılında 2 tane sarmaşık ağaç parçası buldum. Bu 2 ağaç ile başladım. Bir kafe benden yaptığım süslemelerden 250 tane aldı. Şu ana kadar 6-7 bin tane eser yaptım. 150 tanesini hediye ettim. Diğerlerinin hepsini sattım. 2005 yılında bu hastalığa yakalandım. Bu işleri yaparak hastalığımı unutuyorum. Ailemi kaybettim. Ben de kendimi bu işlere verdim. " dedi.

Hayal gücümü ağaçlara işliyorum

Ayhan, hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de geçimine bu şekilde katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi hayalimi ağaçlara işliyorum. Hayal gücümle sehpa, masa ve sandalye yapıyorum. Geçen yaz 5 tane sehpa sattım, para kazandım. Eğer ben bu işleri yapmasaydım çoktan yatağa mahkum olmuştum. Bu beni ayakta tutuyor. İncir, kızılağaç, defne ağaçlarından yapıyorum. Günlük harçlığımı çıkartıyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele sürecinde çocuklara sağlık için öneriler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de koronavirüs korkusu genç ve yaşlılarda eşit
Uzmanlardan 'immün plazma' değerlendirmesi: Umut ışığı olabilir
Kovid-19 ile mücadele sürecinde diyaliz ve böbrek nakli hastalarına uyarılar

Benzer haberler

Hastalığını ağaç parçalarını işleyerek unutup hayata tutunuyor

Hastalığını ağaç parçalarını işleyerek unutup hayata tutunuyor

Düzce'de yurt dışından gelen 463 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuluyor

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi