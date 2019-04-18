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Yaşam

Hastaların tiyatro gösterisi usta oyuncuları aratmadı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların tiyatro gösterisi usta oyuncuları aratmadı.

Yunus Okur   | 18.04.2019
Hastaların tiyatro gösterisi usta oyuncuları aratmadı

Erzurum

Çeşitli ruh hastalıkları nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Toplum Ruh Sağlığı Merkezine başvuran kişilerin topluma kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenlerin de desteğiyle spor, halk oyunları ve tiyatro becerileri kazandırılan hastalar, gelişimlerinde büyük mesafe katetti.

Aileleriyle bile tedavi öncesi konuşmayan hastaların, BEAH Konferans Salonu'nda yüzü aşkın kişiye yaptıkları tiyatro gösterisi ile şiir ve türkü dinletisi beğeni gördü.

Fon müziği eşliğinde yazdıkları şiirleri okuyan ve tiyatro gösterisiyle alkış toplayan hastaların gelişimi, ailelerine ve hastane çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı. Gösterilerin ardından hastaların yaptığı el emeği göz nuru serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezenler, hastaların büyük titizlikle yaptığı el işlemeli ürünleri satın alarak onlara katkıda bulundu.

Merkezde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuygar Okutucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde 680 kayıtlı hastanın bulunduğunu söyledi.

"Artık toplum içindeler"

Günlük 30'a yakın danışana hizmet verdiklerini ifade eden Okutucu, şunları belirtti:

"Hastalarımızın birçoğu uzun yıllardır tedavi gören bireyler. Bu hastalar, bırakın birtakım gösteriler yapmayı, toplum içine çıkıp konuşma yapmayı, annesiyle konuşmayan, sofraya oturup ailesiyle yemek yemeyen insanlardı. Hiçbir şekilde tedaviye, kontrole bile gelmek istemeyen, çoğu zaman ailenin zoruyla getirilen, belki gizli şekilde tedavileri sağlanmaya çalışılan bireylerdi. Bizimle tanıştıktan sonra kendi durumlarının farkında olan, tedavilerini kendileri takip eden, ilaçlarını bilinçli şekilde kullanan ve yıllarca belki hastaneyi bile görmeyen hastalarımız mevcut. Şu anda aramızdalar bizim içimizde, toplum içindeler ve eskisi gibi kendilerini dışlanmış hissetmiyorlar."

"Amacımız onları kaybettikleri yere geri döndürmek"

Artık bir işte çalışabilen danışanlarının da olduğunu aktaran Okutucu, "Amacımız onları kaybettikleri yere geri döndürmek. Yeniden hayatlarını bıraktıkları yerden devam ettirebilmek." diye konuştu.

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