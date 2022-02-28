Dolar
13.84
Euro
15.47
Altın
1,900.75
ETH/USDT
2,634.60
BTC/USDT
38,277.00
BIST 100
1,954.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Erzincan kırsalında bölücü terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği patlayıcıların bulunmasına yönelik arama tarama faaliyetlerinde etkin rol alan bomba arama köpeği "Tatya", şu sıralar karla kaplı arazilerde Mehmetçikle görev yapıyor.

Kemal Özdemir   | 28.02.2022
Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Erzincan

Erzincan İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpeği "Tayta", Munzur ve Mercan Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda komandolara destek oluyor.

Kırsal alanda bölücü terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği bomba, el yapımı patlayıcı, mayın ve silahların bulunmasına yönelik faaliyetlerin yanı sıra kent merkezindeki aramalarda da etkin rol alan keskin burun "Tatya", şu sıralar karla kaplı arazilerde Mehmetçikle görev yapıyor.

Üstün koku alma yeteneğiyle güvenlik güçlerine yardımcı olan "Tatya", komandoları her türlü bombalı tuzaktan koruyor.

Bomba arama köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Yasin Demirci, AA muhabirine, "Tatya" ile komando birliklerine destek vermek amacıyla operasyonlara katıldıklarını söyledi.

"Özellikle patlayıcı madde tespitinde kullanıyoruz"

Özel eğitimli 3 yaşındaki Belçika kurdu "Tatya"nın 2021 yılında birçok operasyonda etkin görev aldığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Köpeğimiz, Jandarma Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 4,5 ay patlayıcı maddeler üzerine eğitim aldı. Tatya, operasyonlarda komando timlerinin en büyük destekçisi. Özellikle patlayıcı madde tespitinde kullanıyoruz. Köpeğimiz patlayıcı madde olarak TNT, C4, barut infilaklı fitil ve saniyeli fitil gibi birçok patlayıcıyı bulmaktadır. Köpeğimiz, her türlü arazi, kapalı ve umuma açık alanlar, bina, araç, mağara, sığınak, köprü ve menfezlerde kullanılıyor."

"Tatya"nın eğitimleri düzenli olarak sürüyor

Demirci, "Tatya"nın eğitimlerine İl Jandarma Komutanlığı'nda da düzenli olarak devam ettiklerini belirterek, günlük eğitimlerle köpeğin koku tanımını yapmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitimlerde aldığı koku tanımı ile köpeğin daha hassas ve duyarlı hale geldiğini anlatan Demirci, "Bomba arama köpeği Tatya, birçok operasyonel faaliyete katıldı. Bomba ve saldırı olaylarının meydana gelmemesi için kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getiren Tatya, birçok silah ve mühimmatın bulunmasında etkin rol almıştır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

Benzer haberler

Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Erzincan'daki Ahıska Türkleri, Ukrayna'daki yakınlarının tahliye edilmesini istiyor

Fıratlar, karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere 'dar' ediyor

İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı
Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli organize suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette

Kayak takımlı komandolar Ergan'da turistlerin güvenliği için nöbette