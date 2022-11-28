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Yaşam

Hasarlı binadan kurtarılan muhabbet kuşu Düzce itfaiyesine emanet

Düzce'de mahsur kaldığı hasarlı binanın dördüncü katından kurtarılan muhabbet kuşu "Sarı", çadırda kalan sahibinin isteği üzerine itfaiye binasında misafir ediliyor.

Ömer Ürer, Emre Ayvaz   | 28.11.2022
Hasarlı binadan kurtarılan muhabbet kuşu Düzce itfaiyesine emanet Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Depremde merkez Gaziantep Caddesi'nde hasar gören evine girmeye çekindiği için çadırda kalan Emine Bayraktar, binada mahsur kalan muhabbet kuşunun kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Düzce Belediyesi ekipleri, binanın dördüncü katındaki muhabbet kuşunu kurtararak sahibine teslim etti.

Kuşun çadırda soğuktan etkilenip hasta olmasından endişelenen Bayraktar, itfaiye ekiplerinden "Sarı"ya bir süre bakmaları ricasında bulundu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasında misafir edilen "Sarı", itfaiye personeline de moral kaynağı oldu.

"O da bize eşlik ediyor"

İtfaiye Çavuşu Fatih Şakuç, AA muhabirine, depremin ardından kendilerine ulaşan Emine Bayraktar'ın, evde mahsur kalan kuşunun kurtarılması için yardım istediğini anlattı.

Sakuç, "Emine teyzemiz, çadırda kalıyor. Çadırda kaldığı için kuşun üşümesinden de endişeliydi. Kendisine, istediği kadar kuşu itfaiyede misafir edebileceğimizi söyledik. Emine teyzemiz, müsait olduğunda kendisine vereceğiz. 'Sarı', itfaiyeci arkadaşlara moral kaynağı oldu, arada bir oynuyoruz." diye konuştu.

Deprem gecesi yaşananlara da değinen Sakuç, "Deprem anında nöbetçiydik zaten. Hemen müdahale edebileceğimiz insanlara, binalara müdahale etmek için Düzce'nin sokaklarına çıktık. Çok şükür ilk anda yıkılan binamız yoktu. Ama evlerinde mahsur kalan yaşlı hastalarımız, evlerinden çıkamayan insanlar vardı. Bunlara gerekli müdahale ve yardımda bulunduk." dedi.

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