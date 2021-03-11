Euro
8.90
Dolar
7.44
BIST 100
1,574.85
Altın
1,738.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açılış Töreni"ne katılıyor.
logo
Yaşam

Halepli Heyam, rejim saldırılarında kaybettiği çocuklarının acısını güvercinleriyle dindirmeye çalışıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında iki çocuğunu kaybeden Halepli Heyam el Nehar, İdlib'de sığındığı Reyyan kampında baktığı güvercinleriyle huzur buluyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 11.03.2021
Halepli Heyam, rejim saldırılarında kaybettiği çocuklarının acısını güvercinleriyle dindirmeye çalışıyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah / AA

İdlib

Halep'ten göç ederek Türkiye sınırı yakınlarındaki kampa sığınan el Nehar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün gününü kampta güvercinleriyle geçirdiğini ve onlarla birlikte çok mutlu olduğunu söyledi.

El Nehar, yaşadıkları bütün kötülüklere rağmen şükrettiğini belirterek, "En azından başımızı sokacak bir çadırımız var. Güvercinlerimle göç ettim. Hatta onları (Halep'ten) çocuklarımdan önce çıkardım." dedi.

Güvercinlerini görünce çok mutlu olduğunu anlatan el Nehar, "Hava sıcak olunca dışarı çıkmalarına izin veriyorum. Hava soğuk olunca içeride kalıyorlar. Ben günümü güvercinlerimle geçiriyorum. Yediriyorum. İçiriyorum. Onlarla huzur buluyorum." diye konuştu.

Esed rejiminin saldırılarında iki çocuğunu kaybeden el Nehar, göç yolunda güvercinlerini bırakmadığını, kampta imkansızlıklar içinde olduğunu ve bu yüzden güvercinlerine bakmakta güçlük çektiğini belirterek, "Ne olursa olsun mutlu insan olarak kalmaya devam edeceğim. Çocuklarım ve akrabalarım yanımda. Köyümüzdeki gibi olmasa da hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
Kovid-19 kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen bir yılda tüm kesimlere destek sağlandı
Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor
Mutant virüslerin kapalı ortamlarda bulaşma ihtimali artıyor

Benzer haberler

Halepli Heyam, rejim saldırılarında kaybettiği çocuklarının acısını güvercinleriyle dindirmeye çalışıyor

Halepli Heyam, rejim saldırılarında kaybettiği çocuklarının acısını güvercinleriyle dindirmeye çalışıyor

Savaş mağduru İdliblilerin 'İyilik Konutları'na Kayseri'den büyük katkı

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü
İstanbul'daki gönüllü öğrencilerden İdliblilere kışlık kıyafet yardımı

İstanbul'daki gönüllü öğrencilerden İdliblilere kışlık kıyafet yardımı
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil yaralandı