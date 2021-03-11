Halepli Heyam, rejim saldırılarında kaybettiği çocuklarının acısını güvercinleriyle dindirmeye çalışıyor
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında iki çocuğunu kaybeden Halepli Heyam el Nehar, İdlib'de sığındığı Reyyan kampında baktığı güvercinleriyle huzur buluyor.
İdlib
Halep'ten göç ederek Türkiye sınırı yakınlarındaki kampa sığınan el Nehar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün gününü kampta güvercinleriyle geçirdiğini ve onlarla birlikte çok mutlu olduğunu söyledi.
El Nehar, yaşadıkları bütün kötülüklere rağmen şükrettiğini belirterek, "En azından başımızı sokacak bir çadırımız var. Güvercinlerimle göç ettim. Hatta onları (Halep'ten) çocuklarımdan önce çıkardım." dedi.
Güvercinlerini görünce çok mutlu olduğunu anlatan el Nehar, "Hava sıcak olunca dışarı çıkmalarına izin veriyorum. Hava soğuk olunca içeride kalıyorlar. Ben günümü güvercinlerimle geçiriyorum. Yediriyorum. İçiriyorum. Onlarla huzur buluyorum." diye konuştu.
Esed rejiminin saldırılarında iki çocuğunu kaybeden el Nehar, göç yolunda güvercinlerini bırakmadığını, kampta imkansızlıklar içinde olduğunu ve bu yüzden güvercinlerine bakmakta güçlük çektiğini belirterek, "Ne olursa olsun mutlu insan olarak kalmaya devam edeceğim. Çocuklarım ve akrabalarım yanımda. Köyümüzdeki gibi olmasa da hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.