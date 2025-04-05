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Yaşam

Hakkarili avukat kayak tutkusuyla gönüllü turizm elçisi oldu

Hakkari'de adliye koridorlarındaki iş stresini her fırsatta gittiği kayak merkezi ve karlı dağlarda kayak yaparak atan avukat Ömer Faruk Aşkan, yerli ve yabancı turistlere rehberlik yaparak kenti tanıtıyor.

Sayim Harmancı  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Hakkarili avukat kayak tutkusuyla gönüllü turizm elçisi oldu Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 4 yıl önce mezun olan Aşkan, memleketi Hakkari'ye gelerek staj yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır icra ettiği mesleğinde adliye ile ofisi arasında mekik dokuyan Aşkan, küçük yaşlardan beri yaptığı kayak sporunu da aksatmadı.

Dağcılıkla da ilgilenen ve kentteki dağların zirvesine tırmanan Aşkan, bulduğu her fırsatta dağların yamacında ve Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak yaparak stres atıyor.

Son zamanlarda kendisine sosyal medyadan ve doğaseverlerin aracılığıyla ulaşan yerli ve yabancı turistlere gönüllü rehberlik yapan Aşkan, birlikte dağ kayağı yaptığı farklı ülkelerden kayakçılara da bölgeyi tanıtıyor.

Kentin doğal güzelliklerini ve kayak yaptığı anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunan Aşkan, AA muhabirine, mezun olduktan sonra memleketine dönerek stajını tamamladığını söyledi.

Adliye işlerinin yoğun ve yorucu olduğunu belirten Aşkan, "Çoğu zaman işleri bir güne sığdırmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada yoruluyoruz. Bu yaşta hem mesleği hem de hobilerimizi yapmak büyük bir nimet çünkü ilerleyen yaşlarda böyle bir şeye sahip olamayacağımızı biliyorum. İş temposu artacak, hayat bizi yoracak ve kısıtlanacağız." dedi.

"Rehberlik anlamında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Geçmişten beri kayağa ilgisinin olduğunu ve bu sporu kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Aşkan, şunları kaydetti:

"Bu tutku halen devam ediyor. Gündüz adliyede işimizi hallettikten sonra merkeze gelip kayak yapıyoruz. Burada gece kayağının olması da iyi bir fırsat oldu. Dağ kayağıyla da ilgileniyorum. Kayak ekipmanlarıyla zirvelere tırmanıyoruz. Daha çok bakir arazilerden kayarak bitiş noktasına geliyoruz. Hiçbir mekanik sistemden yararlanmadan bu sporu yapıyoruz. Bu da ayrı bir tutku olmaya başladı. Bu tutku kayakçılar arasında artıyor."

Son zamanlarda Avrupa'dan da kayakçıların kente gelmeye başladığını ifade eden Aşkan, yabancı kayak tutkunlarının, tur kayakçısı olduğu için kendisine ulaştığını belirtti.

Gelen misafirlere bölgeyi gezdirdiğini ve tanıttığını dile getiren Aşkan, "Bu şekilde kentin tanıtımına katkı sunuyorum. Sosyal medyada paylaştığım içeriklerin çok fazla izlendiğini gördüm. İnsanların buraya ilgi duyması bizi mutlu ediyor. Yaşadığımız adrenalin bizi bu noktaya sürüklüyor. Bulduğum her fırsatta kayağa gidiyorum. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistlere yardımcı olabilmek için rehberlik anlamında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun için eğitimlere de katılmaya gayret gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

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