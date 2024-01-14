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Yaşam

Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı

Son günlerde etkili olan kar nedeniyle çetin kış koşullarının yaşandığı Hakkari'de besiciler, kızak ve brandayla taşıdıkları otu, ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

Sayim Harmancı  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kent merkezi, bağlı köyler ve ilçelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlarının bakımını zor şartlarda sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan hayvan sahipleri, yaz aylarında toplayıp istifledikleri otları, yağışların ardından kızak ve brandaların üzerinde taşıyarak ahırların bulunduğu bölgeye ulaştırıyor.

Daha sonra küreklerle kar üzerinde alan oluşturan, kar örtüsünü ezen besiciler, otu bu alanın üzerine yayarak ahırdan çıkardıkları hayvanlarını besliyor.

Zor şartlara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanlara en iyi şekilde bakmaya çalışan besiciler, günde üç kez hayvanları ahırdan çıkarıp havalandırıyor, yazın biriktirdikleri otlarla besliyor.

Yeni Mahalle'deki besicilerden Vedat Aksu, AA muhabirine, karın yağmasının kendileri için hem avantaj hem dezavantaj oluşturduğunu söyledi.

Kar üstünde hayvanları yemlerken otların ziyan olmadığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Her işte olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Yazın yayla ve meralarda biçtiğimiz otları hayvancılık yaptığımız bölgede istifliyoruz. Kışın kar örtüsü üzerinde alan açarak hayvanlara ot veriyoruz. Hayvanları günde 3 öğün ahırlardan çıkarıyoruz. Günümüzün büyük bölümü hayvanlarla geçiyor. Yarım metreyi aşkın kar yağdı. Bu bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin hepsi de hayvanlarını bu şekilde besliyor."

Osman Cindioğlu da kentte iki gündür kar yağdığını, rüzgarla beraber etkili olan yağışın kendilerini zorladığını dile getirdi.

Kar kalınlığının 75 santimetreyi bulduğunu ifade eden Cindioğlu, şöyle konuştu:

"Kar yağışı devam ediyor. Memleketimiz kar kentidir. Kar olmasa iyi ekin olmaz, ot olmaz. Hayvanlara genellikle yazın topladığımız otlardan veriyoruz. Maliyetli olduğu için saman yapmıyoruz. Biz kızak yerine branda kullanıyoruz. Çünkü hava güneşli olduğunda kızağın altına kar yapışabiliyor. Ama brandayla çekmek daha kolay oluyor. Şu an 5 kişi çalışıyoruz. Kimi alan açıyor, kimi karı eziyor, kimi de ot taşıyor. Kış mevsiminde besicilik zorlu oluyor. Ahırın yolunu açıyoruz, hayvanlar için alan oluşturuyoruz."

Sabah erken saatlerde ahırın bulunduğu alana gelerek mesaiye başladıklarını anlatan besicilerden Emin Cindioğlu ise, "Kar örtüsünü ezdikten sonra biri ot getiriyor biri de hayvanlara öncülük ediyor. Hava soğuk. Rüzgar ve sis olunca çalışma şartları çok zor oluyor. Besici olarak bu zorlukları göğüslemek zorundayız." dedi.

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