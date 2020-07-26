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Yaşam

Hafta sonunu İstanbul Boğazı'na karşı kulaç atarak geçiriyorlar

İstanbul Boğazı'na gelenler, sıcak havada eşsiz manzaraya karşı kulaç atarak iznli günlerinin tadını çıkarıyor.

Emrah Gökmen   | 26.07.2020
Hafta sonunu İstanbul Boğazı'na karşı kulaç atarak geçiriyorlar Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

Istanbul

İstanbul'da tatile çıkamayan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Boğazı'na gelerek sıcak havada eşsiz manzaraya karşı kulaç attı.

Asya'yı Avrupa'ya, Karadeniz'le de Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğaz'ı kentte yaşayanların yanı sıra il dışından gelenlerin ilk uğrak noktalarının başında bulunuyor. Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan, Sarıyer sahil şeridinde her hafta sonu yoğunluk oluşurken bazı vatandaşlar da burada denize girmeyi tercih ediyor.

Sabahın erken saatlerinde sahil şeridine gelen vatandaşlar 32 dereceye ulaşan İstanbul'un hava sıcağında hem eşsiz manzaraya karşı denize giriyor hem de serinliğin keyfini sürüyor.

Sarıyer'de denize giren Memduh Göbeloğlu, AA muhabirine, her hafta sonu öğle saatinden önce gelip 1-2 saat boyunca yüzdüğünü söyledi.

Denizde dalga olmadığını ifade eden Göbeloğlu, "Ben burada olmayı çok seviyorum. Cumartesi günleri Sarayburnu'nda pazarları ise boğazda yüzmeyi tercih ediyorum. Çok güzel bir olay. Sahile de gidiyorum ama bu zevki alamıyorum. O akıntıda yüzmek çok başka bir şey, yüzdüğünüz zaman anlayabiliyorsunuz." dedi.

Göbeloğlu, yaklaşık 7-8 yıldır boğazda denize girdiğini anlatarak, bu keyfi deneyenlerin bir daha burada yüzmeyi bırakamayacağını sözlerine ekledi.

Özbekistanlı Serdar Babatov ise 2 sene önce Türkiye'de çalışmak için geldiğini ve izinli günlerini denizde geçirdiğini dile getirdi.

Her pazar denize geldiğini ve yüzdüğünü belirten Babatov, İstanbul Boğaz'ında yüzmenin ise ayrıcalık olduğunu kaydetti.


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