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Yaşam

Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Hafta sonunu fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te günübirlik ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirerek ve piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Yılbaşı tatili için İzmir'den Bolu'ya gelen Ayşenur Erdem, AA muhabirine, Gölcük Tabiat Parkı'nı daha önce de ziyaret ettiğini söyledi.

Tabiat parkını çok beğendiğini dile getiren Erdem, herkese gelip burayı görmelerini tavsiye etti.

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