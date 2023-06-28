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Yaşam

Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki karakolda Mehmetçik, bayramı komutanlarıyla karşıladı

Kurban Bayramı'na ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta, Gürcistan sınırında giren askerler, bir an olsun gözünü kırpmadan nöbetlerini sürdürdü.

Günay Nuh  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki karakolda Mehmetçik, bayramı komutanlarıyla karşıladı Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde, Gürcistan sınırının sıfır noktasında yer alan Aktaş Hudut Karakolu'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı komutanlarıyla karşıladı.

Aktaş Hudut Karakolu'nun Bölük Komutanı, karakolda düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek tebrik etti.

Nöbet tutan askerleri ziyaret eden bölük komutanı, askerlerin, aileleriyle telefonla görüşmelerini sağladı.

Aileleriyle görüşmenin mutluluğunu yaşayan askerler, nöbetlerini bir an olsun gözlerini kırpmadan sürdürdü.

Anadolu Ajansı ekibi, askerlerin bayramlaşmasına tanıklık etti.

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