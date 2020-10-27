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Yaşam

'Gurbetçi Mehmet' inatla yetiştirdiği kapya biberinde başarıyı yakaladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki kiraladığı arazide ikinci kez kapya biber yetiştirme denemesi yapan Mehmet Çapar, üründen 3 dekardan yaklaşık 10 ton ürün topladı.

İbrahim ÖZTOSUN   | 27.10.2020
'Gurbetçi Mehmet' inatla yetiştirdiği kapya biberinde başarıyı yakaladı Fotoğraf: İbrahim ÖZTOSUN/AA

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 830 metre rakımlı bölgede kiraladığı bahçeye "yetişmez" denilen kapya biberi tohumu eken Mehmet Çapar, ikinci yılında başarıya ulaştı.

İstanbul'da çalışan ve yaz tatilini memleketinde geçiren, bazen izin günlerinde de ilçeye gelen 50 yaşındaki Çapar, toprağa hasretini gidermek için 2016'da bahçe kiraladı.

Farklı ürün yetiştirme denemesiyle dikkati çeken, çevresinde "Gurbetçi Mehmet" lakabıyla tanınan Çapar, kapya çeşidi salçalık biber yetiştirmek üzere geçen yıl 3 dekar alanda ekim yaptı.

İlk yıl az verim alan Çapar, bu sene beklenenin üzerinde verimle diğer çiftçilere de örnek oldu.

Mehmet Çapar, AA muhabirine, büyükşehrin stresinden uzaklaşmak amacıyla 4 yıl önce Pazaryeri'nde 16 dekar alanda 500 fidanla ceviz yetiştirmeye başladığı söyledi.

Toprakla uğraşan kişilerle zaman zaman sohbet ettiğini, farklı arayışlar içinde olduğunu belirten Çapar, "Bende biber sevdasının gelişmesiyle bölge sakinlerine söylediğimde 'Burada kesinlikle mevsim kısalığı yüzünden ürün alamazsın.' dediler. Geçen yıl iyi bir verim olmamasına rağmen bu yıl çok güzel ürün yetişti." dedi.

Çapar, sezon boyunca ceviz ve biber tarlalarında 100 kişiye istihdam sağladığını anlattı.

Gelecek yıl başka kiralık tarla bulabilirse işlerini büyütmek istediğini dile getiren Çapar, şunları kaydetti:

"Olumsuz bir algıyı yıktım. 'Bu ilçede olmaz.' denilenin, emek harcandığında olabileceğini ispat ettim. Pazaryeri ilçesinde rakım yüksek diye her şeyin yetişmediği kanaati yerleşmiş. İyi bir toprak seçimi, uygun tohum, azim ve kanaat olduğu sürece her ürünün rahatlıkla yetişeceğini kanıtladım. Biraz gayret ve çaba harcamak gerekiyor. Bu yıl 3 dekarlık tarlamdan yaklaşık 10 ton kapya biberi topladım."

"İlçede böyle bir biber olduğunu hiç görmedim"

Çapar'ın arazisinde çalışanlardan Adile Uluğ ise bölgede ilk kez kapya çeşidi biberin hasadını yaptığını belirtti. 

Ürünün bu coğrafyada yetişmesine şaşırdığını vurgulayan Uluğ, "70 yaşıma girdim, ilçede böyle biber olduğunu hiç görmedim. Bu arkadaşın Pazaryeri ilçesinde böyle biber yetiştirdiğini görünce gurur duydum. Buranın ekim işini de biz yaptık. İsteyip çalışınca ilçemizde her mahsul yetişiyormuş, bunu anladım." diye konuştu.

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