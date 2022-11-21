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Yaşam

Güngören'de bir kişi, üçüncü kattan düşen kediyi havada yakaladı

İstanbul Güngören'de bir esnaf, binanın üçüncü katından düşen kediyi havada yakaladı.

Ferhat Yasak   | 21.11.2022
Güngören'de bir kişi, üçüncü kattan düşen kediyi havada yakaladı

İstanbul

Sanayi Mahallesi'nde Özgür Anlı isim esnaf, iş yerinin önünde çay içtiği sırada, karşı apartmanın üçüncü katında oturan kız kardeşinin kedisinin, pencerenin kenarında yürüdüğünü fark etti.

Binanın altına gelerek beklemeye başlayan Anlı, bu sırada dengesini kaybederek düşen hayvanı havada yakaladı.

Zarar görmeden kurtulan "Latte" isimli kedi, sahibine teslim edildi.

Kedinin kurtarıldığı anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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