Güngören'de bir kişi, üçüncü kattan düşen kediyi havada yakaladı
İstanbul Güngören'de bir esnaf, binanın üçüncü katından düşen kediyi havada yakaladı.
İstanbul
Sanayi Mahallesi'nde Özgür Anlı isim esnaf, iş yerinin önünde çay içtiği sırada, karşı apartmanın üçüncü katında oturan kız kardeşinin kedisinin, pencerenin kenarında yürüdüğünü fark etti.
Binanın altına gelerek beklemeye başlayan Anlı, bu sırada dengesini kaybederek düşen hayvanı havada yakaladı.
İstanbul Güngören’de bir kişi, kız kardeşine ait kediyi üçüncü kattan düşerken havada yakaladı https://t.co/L9OsjT3t5f pic.twitter.com/byNwMjvX1g— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 21, 2022
Zarar görmeden kurtulan "Latte" isimli kedi, sahibine teslim edildi.
Kedinin kurtarıldığı anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.