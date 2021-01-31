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Yaşam

Gümüşhane'de köylüler yaptıkları aparatla köy yolunu açtı

Gümüşhane'de vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaparak arazi aracının arkasına bağladıkları aparatla köy yolunu açtı.

Veysel Kara   | 31.01.2021
Gümüşhane'de köylüler yaptıkları aparatla köy yolunu açtı

Gümüşhane

Kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle merkeze bağlı Cebeli köyünün yolu kapandı.

Yolu açmak için çare arayan köy sakinleri, pikabın arkasına bağladıkları tahtalarla yolda biriken karın bir kısmını temizledi.

Köylüler, yapılan aparatla karla kaplanan yolun açıldığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Köy sakinlerinden Osman Karabulut, son günlerde etkili olan kar nedeniyle köy yolunun kapandığını söyledi.

Bazı araçların köye çıkmakta zorlanması üzerine yolu açmak için harekete geçtiklerini belirten Karabulut, "Her şeyi devletimizden beklemenin bir anlamı yok. Bazen üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz. Yolu açıp araçlarımızı köye çıkaracağız." şeklinde konuştu.


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