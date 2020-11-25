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Yaşam

Gözleri görmeyen sokak köpeği 'Cangöz'ün tedavisi için kumbarasındaki paraları bağışladı

Edirne'de, ortaokul öğrencisi Doruk Pala, sokak köpeği "Cangöz"ün tedavisi için kumbarasında biriktirdiği parayı Bir El Bin Nefes Derneğine bağışladı.

Gökhan Zobar   | 25.11.2020
Gözleri görmeyen sokak köpeği 'Cangöz'ün tedavisi için kumbarasındaki paraları bağışladı

Edirne

Edirne'de sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan Bir El Bin Nefes Derneği, gözleri görmeyen ve ayaklarında rahatsızlık bulunan "Cangöz"ün tedavi masrafları için çağrıda bulundu.

Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Doruk Pala, derneğin yardım çağrısına duyarsız kalmayarak harçlıklarından artırarak kumbarasında biriktirdiği parayı, "Cangöz"ün tedavisi için bağışladı.

Dernek Başkanı Yağmur Islattı, yaptığı yazılı açıklamada, hayvansever Doruk Pala'nın katkılarıyla bir sokak hayvanının daha iyileşeceğini belirtti.

Pala'nın örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Islattı, "Doruk, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, bu canımızın dünyayı tekrar görebilmesi için ailesi vasıtasıyla derneğimize bağışladı. Doruk bugün bizlere büyük bir vicdan dersi verdi. Bugün, biz büyüklerine gelecekten hala umutlu olmayı öğretti. Bu güzel evladımızın adını da 'Cangöz' koydu. Bizler de Doruk kardeşimize söz veriyoruz. Ne olursa olsun, Cangöz dünyayı tekrar görecek." dedi.

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