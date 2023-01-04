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Yaşam

Gönüllü kadınların ördüğü atkı ve bereler çocuklara dağıtıldı

Kastamonu'da yaklaşık 100 gönüllü kadının ördüğü atkı ve bereler çocuklara dağıtıldı.

Bilal Kahyaoğlu   | 04.01.2023
Gönüllü kadınların ördüğü atkı ve bereler çocuklara dağıtıldı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce başlatılan "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve gönüllü kadınlar atkı ve bere ördü.

İlk etapta ihtiyaç sahibi çocuklar için örülen atkı ve bereler yoğun katılım üzerine kent merkezi ile Şenpazar ilçesinde belirlenen okullardaki tüm çocuklara dağıtıldı.

Rengarenk atkı ve bereleri takan çocuklar mutluluk yaşadı.

Şenpazar ilçesindeki atkı ve berelerin dağıtımına katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında kendisinin de atkı ve bere ördüğünü belirtti.

Projeyi çok beğendiğini anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Projenin adı da çok güzel. Gönüllülük esasına dayalı. Herkesin hiçbir menfaat gözetmeksizin elinden geleni yapmaya gayret ettiği bir proje. Çok küçük gibi görünen ancak dokunuşları büyük olan bir proje. Kastamonu'daki hanımlarımız çocuklarımıza atık bereler ördüler. Geçen hafta il içinde yavrularımıza ulaştırdık. Bugün de Şenpazar ilçesinde çocuklarımızla buluşturduk. Güzel gönüllü hanımlarımızın emanetini çocuklarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ise projenin aralık ayında başladığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başbilen, "Bütün çocuklarımıza bunu yaymak istiyoruz. Projemiz kapsamında annelerimizin örmüş olduğu atkı ve bereler onlara anne sevgisi, anne şefkati yansıtsın diye tüm çocuklarımıza dağıtıldı. Onlar o sıcaklığı hissetsin, anne şefkatini duysunlar istedik." diye konuştu.

Atkı ve berelerin dağıtımına Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek de katıldı.

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