Gölyaka Kültür Park'ta sis sonbaharın güzellikleriyle buluştu
Düzce'de Efteni Gölü havzasında bulunan, sonbahar renklerinin hakim olduğu Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu.
Düzce
Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı içerisinde yer alan parkta sis, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'a içme suyu sağlanan Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle bölgede hayvancılık yapanlar tarafından özel izinle mera olarak da kullanılıyor.
Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağaçları, sonbahar renkleriyle sis altında etkileyici görünüme büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.