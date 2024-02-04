Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor
Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.
Bolu
Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer aldı.
Yarıyıl tatilinin son gününde Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.
Bazı ziyaretçiler de göl çevresindeki yamaçlardan, şambrel ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.
Öte yandan gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışanlar, görevliler tarafından uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.