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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

Zafer Göder  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sömestirde de tercih edilen tatil bölgeleri arasında yer aldı.

Yarıyıl tatilinin son gününde Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

Bazı ziyaretçiler de göl çevresindeki yamaçlardan, şambrel ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürümeye çalışanlar, görevliler tarafından uyarıldı.

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