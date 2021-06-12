Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı kademeli normalleşmeyle eski günlerine döndü

Zafer Göder   | 12.06.2021
Gölcük Tabiat Parkı kademeli normalleşmeyle eski günlerine döndü Fotoğraf: Zafer Göder - Anadolu Ajansı

Bolu

Bolu'nun doğa güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, Ankara ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan tabiat parkı, salgınla mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine kavuştu.

Salgın tedbirlerinin uygulandığı tabiat parkına gelen vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş yaparak, bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da belirlenen alanlarda piknik yaptı.

Doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, görevlilerce salgın tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 76 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Sırbistan, BioNTech-Pfizer aşısını 12-15 yaş grubu için onayladı

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı kademeli normalleşmeyle eski günlerine döndü

Gölcük Tabiat Parkı kademeli normalleşmeyle eski günlerine döndü

Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor

Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi

Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti

Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti
Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
'Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok'

'Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok'