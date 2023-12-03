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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu günübirlik tatilcilerle doldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu günübirlik tatilcilerle doldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e geldi.

Tabiat parkındaki gölün çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, güzel manzara eşliğinde fotoğrafı çektirdi.

Yeşillikler içinde piknik de yapan ziyaretçiler, hafta sonunu dinlenerek geçirdi.

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