Gökyüzünün renkli kanatlarını 'Deli Mehmet' havalandırıyor
Muğla'da yıl boyu esen ve yörede "Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgar dolayısıyla yılda 50 bin sörf tutkunu su üzerinde akrobasi yapıyor.
Muğla
Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar rüzgar ve uçurtma sörfü alanı, "Deli Mehmet" adıyla bilinen yöresel rüzgar dolayısıyla yılda 50 bin sörf tutkununu ağırlıyor.
Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ve tatilcilere yıl boyu esen "Deli Mehmet" rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.
Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahili, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Sörf eğitmeni Ramazan Taş, AA muhabirine, nisan ayından itibaren bölgede havaların ısınmasıyla tatile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Gökova'daki rüzgarın diğer sörf alanlarında esen rüzgarlardan farklı olduğuna dikkati çeken Taş, bölgenin en önemli özelliğinin ise alanda esen termal rüzgarın sürekliliği olduğunu belirtti. Alanda, gün boyu uçurtma ve rüzgar sörfü yapıldığını anlatan Taş, Türkiye ve yurt dışından gelen turistlere eğitim verdiklerini dile getirdi.
Bölgenin yıllardır sörf tutkunlarını ağırladığını ifade eden Taş, "Akçapınar sahiline yıl içerisinde yaklaşık 50 bin kişi geliyor. Son yıllarda İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya'dan sörf tutkunları yılın büyük bölümünde rüzgarla dans etmek için geliyor." dedi.
Muhteşem doğası ve elverişli hava şartları dolayısıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların bölgeyi antrenman alanı olarak kullandığına değinen Taş, ilk defa gelen birçok sporcunun daha sonra bölgeye sürekli gelmeye başladığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.