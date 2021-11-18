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Yaşam

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yarın gece, sabahın erken saatlerine değin 581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşanacağını bildirdi.

Islam Doğru   | 18.11.2021
Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

New York

NASA’ya göre, ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, cuma günü erken saatlerde 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02’de başlayacak, sabaha karşı 04.02’de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak.

NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.

Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.

Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.



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