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Yaşam

Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, yerleşik hayata geçen göçmen kuşlarla renklendi.

Hüseyin Yıldız   | 12.03.2021
Göç etmeyen kuşlar Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır sınırlarındaki milli park, kuş çeşitliliği açısından yurdun en zengin noktaları arasında yer alıyor.

150 kuş çeşidinin yaşadığı milli park, yılın her mevsiminde göçten dönen ve göç etmeden kalan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Özellikle angıt, saz horozu, sakarmeke, balıkçıl, karabatak, düdükçün, yeşilbaş ördek, çamurcun gibi kuş türlerinin bulunduğu milli parktaki sulak alanlar, göç etmeyerek yerleşik hayata geçen kuşlarla şenlendi.

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