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Yaşam

Girişimci muhtar ve azaları, oto yıkama istasyonundan elde ettiği geliri mahalleye harcıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme Mahallesi muhtar ve azaları, kurdukları kooperatif bünyesinde çalıştırdıkları oto yıkama istasyonundan kazandıkları parayla hem mahallelerini güzelleştiriyor hem de farklı ihtiyaçları karşılıyor.

Alper Eral   | 30.08.2020
Girişimci muhtar ve azaları, oto yıkama istasyonundan elde ettiği geliri mahalleye harcıyor Fotoğraf: Alper Eral - Anadolu Ajansı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme Mahallesi muhtarı ve azaları, kurdukları kooperatif bünyesindeki oto yıkama işletmesinden elde edilen geliri mahalle için harcıyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Kavakçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaptığı çalışmalarla mahallede yaşayan vatandaşların da takdirini kazanıyor.

Kooperatif kapsamında kurulan araç yıkama istasyonundan elde edilen gelirle mahallede okullar yenileniyor, üreticilerin ihtiyacı olan salça makinesi, süt soğutma tankı gibi bazı makineler alınarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

"Mahallemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz"

Muhtar Ender Çeşme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle halkı için faydalı olacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurdukları kooperatiften kazandıkları parayı yine vatandaşların eksiklerini karşılamak için harcadıklarını ifade eden Çeşme, böylelikle mahallelerini daha da güzelleştirdiklerini anlattı.

Bugüne kadar yaptıkları bazı çalışmalardan örnekler veren Çeşme, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıl önce kurduğumuz kooperatifimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani bu kooperatifimizden kazandığımız paralarla köyümüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz. Daha da çalışacağız, daha da iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla, heyetimizle, kooperatif başkanımız ile hep beraber çalışarak güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.

Mahalle ortasına kurduğumuz araç yıkama makinesinden elde ettiğimiz gelirle süt merkezini kapalı alan içine aldık. 40 bin lira değerindeki süt soğutma tankını mahalleye kazandırdık. Bunun yanında okulumuzu yeniledik, salça ve kaymak kırma makinesi alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Kavakçeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sertaç Bayrak da mahallenin eksiklerini kooperatif çalışmalarıyla giderdiklerini kaydetti.

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