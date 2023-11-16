Dolar
28.68
Euro
31.12
Altın
1,966.16
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
37,399.00
BIST 100
7,773.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İspanya’nın başkenti Madrid'de bir araya gelen öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor
logo
Yaşam

Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor

Ardahan'da köy çocuklarının kitapla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen gezici kütüphane otobüsü, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere hizmet veriyor.

Günay Nuh  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kentte 2018'de hizmete başlayan gezici kütüphane otobüsü, kırsalda köy çocuklarının ayağına kadar gitmenin yanında kentin tarihi mekanlarında hizmete başladı.

Kırsalda 200 noktada çocuklarla buluşup 858 üyeye ulaşan kütüphane otobüsünden 4 bin 60 öğrenciye ödünç kitap verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlere kütühane hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Amaçlarının hem kütüphaneyi hem de kaleyi tanıtmak olduğunu ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Kütüphanemiz, mevsim şartlarından dolayı nisan ve ekim ayı arasında kırsaldaki çocuklara hizmet veriyor. Sezonu kapattık ancak havalar sıcak ve açık. Bunu fırsata çevirmek için arkadaşlarımız bu kez güzergahı Ardahan Kalesi olarak belirledi. Çok da iyi oldu. Kalemizi ziyaret edenler, farklı bir hizmetle karşılaşınca mutlu oluyorlar. Bazıları gelip kütüphane hakkında bilgi edinirken bazıları da bir süre kitap okuma fırsatı buluyor."

Dede, ziyaret edenlerin bazılarının da üye olmaya çalıştığını belirtti.

Ardahan Üniversitesi'nde öğrenim gören Esra Çelik Ardahan Kalesini ziyarete geldiğini, burada kütüphaneyi görünce kitap okuma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'de raydan çıkıp peron duvarına çarpan metro vagonundaki 3 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir
Türkiye'ye getirilen Gazzeli kanser hastaları, uçak yolculukları sırasında duygularını AA'ya anlattı

Benzer haberler

Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor

Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor

Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu

Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu
Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet