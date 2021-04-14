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Yaşam

Genç ressam yaptığı resimleri sosyal medyadan satarak sokak hayvanlarını besliyor

Konya'da yaşayan 24 yaşındaki Şeyma Kayan, elde ettiği gelirin tamamını şehir çöplüğünde yaşayan yüzlerce köpek için harcıyor.

Serhat Çetinkaya   | 14.04.2021
Genç ressam yaptığı resimleri sosyal medyadan satarak sokak hayvanlarını besliyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya'da, yaptığı yağlı boya tabloları sosyal medya üzerinden satışa sunan ressam Şeyma Kayan, elde ettiği gelirin tamamıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Çocukluğundan itibaren resme yeteneği olan Kayan, eğitimini aldıktan sonra sanatını, çok sevdiği sokak hayvanlarının yararına kullanmaya karar verdi.

Kayan, yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden satarak kazandığı parayla üç yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Paranın bir bölümüyle yeni yapacağı resimlerin tuval, boya gibi malzemelerini temin eden Kayan, geriye kalan kısmı ile aldığı hayvan mamalarıyla şehir çöplüğündeki yüzlerce köpeği besliyor.

Hayvanların dünyasını daha iyi anlamak ve tıbbi açıdan da fayda sağlayabilmek için üniversite eğitimi alarak laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitiren Kayan, hasta ve yaralı hayvanlara da yardım ediyor.

Sokak hayvanlarına yardım eli uzatan 24 yaşındaki Şeyma Kayan, AA muhabirine, bulduğu yöntemle müşterilerinde ve çevresinde hayvanlara karşı farkındalık yaratmaya da çalıştığını söyledi.

Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini belirten Kayan, "Yolda bulduğum kaplumbağayı, topraktan bulduğum solucanı, yaralı kuşları hep eve götürüyordum. Benim için çok farklı bir dünya. Yemek verirseniz yiyorlar, su verirseniz içiyorlar. Onun dışında size bir zarar yok." diye konuştu.

Kayan, her ay satın aldığı 40-50 kilogram mamayı bayat ekmekle birlikte hayvanlara dağıttığını dile getirdi.

"Her şey canlılara saygıdan başlıyor"

Merak eden müşterileriyle hayvanları besleme görüntülerini paylaştığını kaydeden Kayan, iyi niyetini suistimal eden kötü insanlarla da karşılaştığını ifade ederek, "Tabloyu aldıktan sonra parasını göndermeyip beni engelleyenler ya da istediği resmi yaptırdıktan sonra 'vazgeçtim' diyenler de oldu. Amacımı bildikleri halde beni dolandırdılar. Artık kaporasını veya ücretini almadan yapmıyorum. Çünkü hayvanlar mağdur oluyor." dedi.

Hayvanlara duyduğu sevginin, yaşamını, çevresini ve arkadaşlarını şekillendiren en önemli etken olduğunu vurgulayan Kayan, şöyle devam etti:

"Hayvanları sevmeyenlerin psikolojik problemleri olduğunu düşünerek onlarla çok fazla diyaloga girmiyorum. Onlarla arkadaşlık kurmuyorum. Çünkü, hayvanlar hakkında kötü düşüncelere sahip olanların insanlara da zararı olur, düşüncesindeyim. İnsanlar korkabilir, bu normaldir ama korkmakla sevmemek çok ayrı şeyler. Bununla ilgili de çok araştırma yapmıştım. Her şey canlılara saygıdan başlıyor."

Kayan, hayvanlara zarar verenlerin, sevgiden yoksun büyüyen ve özgüven eksikliği yaşayan insanlar olduğunu da savundu.

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