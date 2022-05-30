Genç girişimcilerin fikirleri sıra dışı ofiste ürüne dönüşüyor
İçinde spor salonu, atış poligonu, müzik köşesi, mini amfi gibi sosyal alanları bulunan mühendislik ofisi, yaptığı çalışmalarla hem savunma sanayisine ürün geliştiriyor hem de genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesinde fırsatlar sunuyor.
Bursa
Bursa'da genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesinde fırsatlar sunan ve içinde spor salonu, atış poligonu, müzik köşesi, mini amfi gibi sosyal alanları bulunan mühendislik ofisi, yaptığı çalışmalarla savunma sanayisine ve özel sektöre ürün geliştiriyor.
Huss Mühendislik kurucusu Nurullah Özgat, AA muhabirine, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 5 yıl özel sektörde çalıştığını söyledi.
Daha sonra kendi firmasını kurmaya karar verdiğini ifade eden Özgat, Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde bir yer kiraladıklarını ve yaklaşık üç yıl önce de burada mühendislik ofisi açtıklarını belirtti.
Binada spor salonu, atış poligonu, müzik köşesi, dinlenme odası, mini amfi, toplantı odası, atölye ve çalışma ofislerinin bulunduğunu aktaran Özgat, "Değişik bir ofis tasarladık. Ofisi ilk kurarken sanayide kutu gibi bir yerde çalışacağımıza değişik kafada olan ve farklı bir şeyler yapmak isteyen insanlara farklı bir ortam sunabilmek istedik. Yani Z kuşağına da hitap edebilmek istedik. Çünkü insanların artık işle ilgili beklentisi sadece maaş değil. Farklı bir iş yapmak ve farklı bir ofiste çalışmayı da insanlar tercih ediyor. Bunu hedefleyerek çalışma arkadaşlarımızın sıkılmadan çalışabilecekleri değişik bir ofis tasarladık." dedi.
Özgat, ofisteki birçok detayı kendilerinin çizdiğini söyleyerek şunları ifade etti:
"Burayı ilk kurarken 2-3 kişiydik. Kendimiz çalışmak istediğimiz ortamı tasarladık. Burayı oluştururken 4-5 tane iç mimara tasarım yaptırdık. Çalışma alanımız da aslında bizim bir projemiz gibi. Bizim için çok keyifli bir yer oldu. Maksadımız burayı yaşanabilir hale getirmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Buraya işe geliyormuşuz gibi gelmiyoruz. Bizim çalışma saatimiz de yok. Burada hayatımızın bir evresini geçiriyoruz. Buradan çıkıp da 'eve gidelim' kafası olmasın diye böyle bir yerimiz var. Dışarda barbekümüz, tandır fırınımız var. Biraz yemeğe de meraklıyız. Sevdiği işi yapan insan iş yapıyor gibi olmaz. Burada hobimizi yerine getiriyoruz."
Ofisi 9 firma kullanıyor
Ofisi kullanmaları için üniversitelere açtıklarına dikkati çeken Özgat, üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak bir platform olma misyonunu üstlendiklerini, Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesindeki teknoloji transfer ofisleriyle diyalog içinde olduklarını anlattı.
Öğrencilere burada eğitimler verilmesini sağladıklarını belirten Özgat, "Buraya gelen üniversite öğrencilerinden özellikle Z kuşağından inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Burayı görünce çok hoşlarına gidiyor. Böyle bir yerde çalışmak istiyorlar. Onlardan gelip burada firma kuranlar oldu." ifadelerini kullandı.
Özgat, firma kurmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Arkadaşlar burada firmalarını kuruyor, toplantı odasını kullanabiliyorlar, müşterilerini çağırabiliyorlar. 200 metrekarelik üretim alanımız var. Prototip yapabilmeleri için yer imkanı sağlamış oluyoruz. Burada biraz daha donanım odaklı, ortaya ürün çıkaracak kişiler için böyle bir ortam sağlıyoruz. Biz seri üretim odaklı değiliz. Firmalara 'Gelin burada prototipinizi çıkarın' diyoruz. İlk ürünlerini burada ortaya koyabilmeleri için buradaki ekipmanların kullanımına izin veriyoruz. Şu anda burada bizimle birlikte 9 tane firma oldu. Dron yapanından tutun da el değirmeni üreten firmaya kadar değişik firmalar var. Üretimler farklı ama konsept aynı, sonuçta ortaya bir ürün çıkarıyoruz."
"Milli projelerde yer alıyoruz"
Buradaki girişimcilerden birinin, tasarladığı el değirmeniyle kitlesel fonlama platformunda bir ayda 300 bin dolarlık satış yaptığını dile getiren Özgat, "Bu girişimcimiz 62 ülkeye ihracat yapmış oldu. Parasını önden aldı. Şu anda üretimleri yapılıyor ve bitince gönderecekler. Biz bu projeye hem ev sahipliği hem de mentörlük yaptık. Ayrıca projede destek olduk. El değirmeni basit bir ürün gibi gelebilir ama piyasadaki birçok ürün arasından sıyrılıp pazarda yerini bulacak bir ürün yapabiliyor olmak gerçekten keyifli bir şey." diye konuştu.
Özgat, burada savunma sanayisinden tüketici elektroniğine kadar farklı ürünler yapmak isteyen kişilere yer açtıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Uzmanlık alanımız endüstriyel tasarım ve savunma sanayisindeki butik projeler. Bu alanda devam edeceğiz ve ciddi adımlar atıyoruz. Birçok devlet projesinde yer aldık. Milli projelerde yer alıyoruz. Biz bu konuda devam etmek istiyoruz. Aynı zamanda endüstriyel tasarım tarafımız var. Endüstriyel tasarım noktasında da İTÜ Çekirdek'te yer alan donanım içeren bütün girişimcilerin endüstriyel tasarımlarını da burada yapıyoruz. Büyük ve kurumsal firmalara da endüstriyel tasarım hizmetleri veriyoruz. Hedefimiz endüstriyel tasarım ve butik imalat konusunda iyi bir noktada olmak. Diğer yandan da burayı kullanan genç girişimcilere destek olmak onların projelerini parlatarak ülkeye katma değer sağlamak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.