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Yaşam

Geleneksel Anadolu desenleri 'sevgililer' için aynalara nakşediliyor

Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Adana Olgunlaşma Enstitüsü, 14 Şubat Sevgiler Günü için Anadolu desenleriyle nakşedilen aynalarla farklı bir hediye seçeneği sunuyor.

İsmihan Özgüven   | 06.02.2020
Geleneksel Anadolu desenleri 'sevgililer' için aynalara nakşediliyor Fotoğraf: İsmihan Özgüven /AA

Adana

Adana Olgunlaşma Enstitüsünün ahşap, el sanatları ve kuyumculuk atölyesinde kursiyerlerce hazırlanan aynalar, 14 Şubat Sevgililer günü için geleneksel motiflerle süsleniyor. 

Enstitü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde 14 Şubat öncesi farklı bir telaşın olduğunu söyledi.

Sevgililer Günü için geçmişten günümüze önemli bir yere sahip olan aynalar üzerinde çalışma yaptıklarını dile getiren Coşkun, "Hediyeleşmek bizim kültürümüzde var olan, güzel bir şey. Biz de hediyeleşme kültürünün yaşatılmasına destek olmak istiyoruz." dedi.

"Manidar hediyelerin verilmesini teşvik amacıyla ayna yapıyoruz"

Osmanlı döneminde aynaların farklı bir özelliğinin bulunduğunu dile getiren Coşkun, "O dönemlerde 'sana, senden daha güzel bir hediye bulamadım' diyerek ayna takdim edilirmiş. Enstitümüzde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için değişik atölyelerimizde aynalar yapıyoruz. 14 Şubat'ta pahalı hediyeler almak yerine manidar hediyelerin verilmesini teşvik amacıyla ayna yapıyoruz." diye konuştu.

Coşkun, geleneksel motiflerle süsledikleri aynaların yanı sıra kişiye özel sipariş de aldıklarını, özel günler için anlamlı hediyeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Atölyelerde ayna telaşı

Sanat tasarımı öğretmeni, kuyumculuk ve ahşap atölye şefi Ayfer Yılmaz da farklı ve güzel hediyeler hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerden Sevgi Kırmızıgül, yaptıkları çalışmayla hem Anadolu desenlerini yaşattıklarını hem de güzel bir hediye hazırladıklarını aktardı.

Nazan Yavuz ise Anadolu Türk el sanatlarını olabildiğince günümüze uyarlayarak 14 Şubat Sevgililer Günü için ayna yaptıklarını kaydetti. 

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Geleneksel Anadolu desenleri 'sevgililer' için aynalara nakşediliyor