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Yaşam

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te, loş ve nemli mağaralarda yıllardır fabrika atığı malzemelerden kendir yapan ustalar, hava sıcaklığından etkilenmeden üretimlerini sürdürüyor.

Adsız Günebakan   | 27.08.2022
Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gün içinde hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte Yeşilkent Mahallesi'ndeki mağarada çalışan kendirciler, mağaranın serinliği nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle mesai yapıyor.

Ramazan Tuncer, mağarada kendir, köşker ve süs işi ipler ürettiklerini aktararak, "Kışın mağara ılık olur, dışarıya göre çok güzel olur. Yazın da dışarıya göre çok çok serin olur. Yazın üstümüze uzun kollu alırız, soğuk olduğu için rahat çalışamayız. Kışın da yine aynı şekilde çalışıyoruz ama yazın kışa göre daha serin oluyor mağara." diye konuştu.

Cemil Tuncer de mağaranın yaz aylarında serin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gün içerisinde sürekli burada olduğumuz için dışarıdaki sıcağın bize fazla bir etkisi olmuyor. Mağaradan çıktığımızda dışarının havası farklı geliyor. Çünkü sıcak olduğu için dışarı çıkıp tekrar girdiğimizde bizi rahatsız ediyor. Aşırı sıcaklar, günün tamamında mağarada olduğumuz için bizi çok etkilemiyor. Dışarısı 40 derece olsa da burası çok serin."

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