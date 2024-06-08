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Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri özel hazırlanan menülerle serinliyor.

Adsız Günebakan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine hayvanlar için özel menüler hazırlanıyor.

Kaplan, aslan, jaguar, puma, leopar gibi yırtıcı hayvanlara, buzlu et kokteyli verilirken, ayılar ise karpuz, elma ve portakal gibi meyvelerle besleniyor.

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi ise karpuz, elma gibi meyveler ve keçiboynuzu ile beslenirken, su fıskiyeleriyle de serinletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine havanın ısınmasıyla hayvanların menülerini değiştirdiklerini söyledi.

"Ayılara buz halinde meyve kokteylleri veriyoruz"

Hayvanları serinletmeye çalıştıklarını belirten Özsöyler, şunları ifade etti:

"Özellikle sıcağı fazla sevmeyen kaplanlar için yazlık alanlarda serinlemeleri için havuzlar var. Bunun yanında fil, deve, deve kuşlarını fıskiyelerle serinletiyoruz. Fillerin havuzu olmasına rağmen ayrıca su tutarak da serinletiyoruz. Kaplan, aslan, ayılara kendilerini serin tutacak buzlu kokteyller hazırlayıp veriyoruz. Ayılara da buz halinde meyve kokteylleri veriyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla menülerinde de değişiklikler yaptık. Mesela aslanlar ve kaplanlara kışın kendilerini sıcak tutmaları için 5 kilogram kadar et veriyorduk, şu anda 2,5 kilograma kadar düşürdük ki zaten fazla verseniz bile kendileri yemiyor sıcaktan dolayı."

Özsöyler, sahipsiz köpekler için de Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 60 bin metrekarelik alan düzenlediklerini kaydederek, "Burada köpeklerin yaşam kalitesini çok yükselttik. Mesela serinlemeleri için havuz, gölgelikler, bunun yanında oyun alanları var. Böylelikle hem sosyalleşiyorlar hem de serinlemeleri için havuza giriyorlar." diye konuştu.

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