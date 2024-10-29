Dolar
34.27
Euro
37.11
Altın
2,755.34
ETH/USDT
2,620.60
BTC/USDT
71,244.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanıyor.
logo
Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gezdi

Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ocak ayından bu yana 4 milyon 250 bin ziyaretçi gezdi.

Ömer Faruk Salman  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gezdi Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvanı barındırıyor.

Büyüklük bakımından Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı geçen yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi gezdi, bu yıl ocak ayından bu yana parkın ziyaretçi sayısı 4 milyon 250 bine ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Hedeflerinin bu yıl 5 milyon ziyaretçi sayısını geçmek olduğunu belirten Özsöyler, "İnşallah bu sayıyı geçeceğiz. Özellikle çevre illerden çok fazla gelenler var. Bu da bizi mutlu ediyor. Ziyaretçiler, Gaziantep ekonomisine de büyük katkıda bulunuyor. Hayvanat bahçesine gelenler aynı zamanda şehirden alışveriş yapıyor, şehrin ekonomisine katkı sunuyorlar." dedi.

Yeni yıl için 2 yeni proje

İnsanların ilgisini artırabilmek için parkı geliştirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda her yıl yeni ve değişik projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Özsöyler, şöyle konuştu:

"Her yıl değişik projelerle çalışmalar yapıyoruz. 2025 yılı için iki büyük projemiz var. Bir tanesi tünel akvaryum, özellikle Ankara ve İstanbul'da olan o tünel akvaryumdan buraya da yapmayı düşünüyoruz. 60 metre boyunda, 25 metre eninde olacak. Afrika hayvanlarının bulunduğu Afrika savanasını da düşünüyoruz. 2025'te bunları bitirip faaliyete geçireceğiz. İnsanlar, her 3 ya da 6 ayda bir değişiklik olmazsa buralara gelmek istemiyor, her geldiğinde aynı şeylerle karşılaştıkları zaman buralar cazibesini yitiriyor. O yüzden gelmek için yeni nedenler oluşturmaya çalışıyoruz."

Özsöyler, bu sene özellikle tropik kelebek bahçesi, safari park ve zooloji parkının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı
Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı
Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Benzer haberler

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gezdi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yılbaşından bu yana 4,2 milyon ziyaretçi gezdi

Gaziantep'ten 9 ayda 7 milyar 321 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Para milli tekvandocu Mahmut Bozteke, üçüncü olimpiyat madalyası için kollarını sıvadı

Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı

Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı
Baba mesleği ayakkabıcılığı 12 ülkeye ihracatla taçlandırdı

Baba mesleği ayakkabıcılığı 12 ülkeye ihracatla taçlandırdı
86 yaşındaki Yaşar usta, kilim tezgahından vazgeçmiyor

86 yaşındaki Yaşar usta, kilim tezgahından vazgeçmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet