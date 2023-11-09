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Yaşam

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

Mesut Karaduman  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Sonbahar renklerine bürünen ormanlar, Uçmakdere yolunu kullanan sürücülere de keyifli yolculuk sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sonbaharın güzelliğinin Tekirdağ'da yaşanmaya devam ettiğini belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü görmek isteyenleri daha çok kente çekiyor. Bizde daha çok yaprağını döken ağaçların olduğu ormanlar bulunduğu için sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü yakından görmek mümkün. Ormanlarımızdaki yürüyüş rotalarında yürümek insanlara rahatlık veriyor. O yüzden özellikle hafta sonlarında insanlar kente akın ediyor." diye konuştu.

Hacıoğlu, kente gelenlerin bölgenin gastronomisinden de faydalandığını aktararak, Tekirdağ'ın her mevsim insanları bölgeye çekmeye devam ettiğini dile getirdi.


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