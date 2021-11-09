Dolar
9.73
Euro
11.28
Altın
1,829.81
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 09.11.2021
FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İstanbul

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ancak organ nakliyle tedavi olabilecek bireylere ve bağışın önemine dikkati çekmek amacıyla Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Organ ve Doku Bağışı Haftası için renklendirildi.

Yeşil renkte aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Benzer haberler

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

SGK, 66 binden fazla doku ve organ nakline destek sağladı

Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor